Краснодар, , 11:59 — REGNUM Вакантную должность главного тренера краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» занял Евгений Пашутин. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что соглашение с новым главным наставником команды рассчитано до конца текущего сезона.

«Евгений — опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий, как подготовить команду к важным матчам, он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде», — приводит пресс-служба слова президента «Локомотива-Кубани» Андрея Ведищева.

Помимо этого, он рассказал, что ранее команда выиграла под руководством Пашутина Кубок Европы и впервые в истории приняла участие в Евролиге.

Отметим, в середине ноября должность главного тренера команды «Локомотив-Кубань» оставил итальянский специалист Лука Банки после чего исполняющим обязанности главного тренера был назначен серб Богдан Карайчич.