Нью-Йорк, США, , 11:58 — REGNUM Суринамский боец смешанного стиля (ММА) Жаирзиньо Розенстрайк одержал верх над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом в поединке в тяжелом весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 7, проходившем в Нью-Йорке.

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.

При этом вначале соперником Розенстрайка на турнире должен был стать американец Уолт Харрис, который снялся с турнира из-за пропажи своей дочери, позже найденной мертвой.

Отметим, это сорок пятая победа на счету Алистара Оверим в ММА при 18 поражениях. Для Жаирзиньо Розенстрайка это десятая победа в десяти боях