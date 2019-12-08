Эр-Рияд, , 11:56 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин заявил, что после ничьей в бою с американцем Майклом Хантером, состоявшемся в Эр-Рияде, он продолжит вою профессиональную карьеру. Соответствующее видео обращение 8 декабря боксер выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я буду воевать дальше», — заявил Поветкин, отметив, что он идет дальше и идет вперёд.

Помимо этого, он поблагодарил своих болельщиков за поддержку, которая ему была необходима и которую он ощущал во время боя, а также рассказал, что все в поединке получилось не совсем так, как он хотел.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Поветкин и американец Майкл Хантер закончили поединок за право стать претендентом на звание чемпиона мира в сверхтяжёлом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с ничейным результатом.

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