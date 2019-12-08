Нью-Йорк, США, , 11:46 — REGNUM Американский боксёр Джермалл Чарло провел удачную защиту своего титула чемпиона в среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), победив ирландца Деннис Хогана в бою, проходившем в рамках вечера бокса в Нью-Йорке.

Американец быстро взял инициативу в поединке в свои руки и к четвертому раунду уже отправил своего оппонента апперкотом в нокдаун. При этом ирландец продержался до седьмого раунда, где Чарло достал его левым боковым и этим отправил в нокаут.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер закончили поединок за право стать претендентом на звание чемпиона мира в сверхтяжёлом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с ничейным результатом.

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