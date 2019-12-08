Оренбург, , 11:40 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба Российской Премьер-лиги «Оренбург» Владимир Федотов уволен с занимаемой им должности. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба оренбургской команды.

Также сообщается, что новым главным наставником команды стал Константин Емельянов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря «Оренбург» проиграл в выездном матче девятнадцатого тура чемпионата России по футболу команде «Тамбов» со счетом 3:0. Это был второй подряд проигрыш «Оренбурга», в настоящее время клуб с 19 очками находится тринадцатом месте турнирной таблицы РПЛ.

Отметим, 49-летний Константин Емельянов ранее являлся членом тренерского штаба Федотова, а с 2005 по 2017 год находился на работе в тренерском штабе владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия».