Москва, , 11:10 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может лишить антидопинговую лабораторию в Москве права работы с допинг-пробами крови по причине найденных экспертами агентства манипуляций со старой базой данных. Об этом 8 декабря рассказала замглавы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Эта угроза лишения очень реальна. У нас сейчас есть договоры с 13 европейскими антидопинговыми лабораториями, но ни в одну из них нельзя пока доставить кровь в течение 24 часов после ее забора», — рассказала Пахноцкая в интервью ТАСС, отметив, что для паспорта крови такой анализ имеет очень небольшой срок хранения.

При этом она рассказала, что в тех странах, где у России есть таможенное пространство, нет аккредитованных ВАДА лабораторий.

«Поэтому нам придется думать, как оперативно доставлять в Европу пробы крови. Но понятно, что это будет куда сложнее и гораздо дороже», — уточнила замглавы РУСАДА.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по соответствию ВАДА дал рекомендацию исполкому организации в связи с выявленными фактами манипуляции с ее данными принять санкционные меры по отношению к российскому спорту. В частности, предлагалось в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.