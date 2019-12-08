Кумамото, , 10:55 — REGNUM Российская женская сборная по гандболу одержала верх над командой Румынии в первом матче основного раунда чемпионата мира по гандболу, проходящем в Японии.

Игра проходила в Кумамото и завершилась со счетом 27:18 в пользу женской сборной России.

Наиболее результативными игроками в российской команде оказались Владлена Бобровникова и Анна Вяхирева, каждая из которых забила по пять мячей. Ещё три мяча записала на свой счет голкипер российской гандбольной сборной Анна Седойкина.

Отметим, также во основном этапе сборная России сыграет с командой Черногории 10 декабря и Испании 11 декабря.