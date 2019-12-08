Эр-Рияд, , 10:19 — REGNUM Британский боксер Энтони Джошуа заявил после своей победы над мексиканцем Энди Руисом, что он после проигрыша в первом поединке, состоявшемся в июне текущего года, хотел преподать своему сопернику урок. Британец заявил об этом 8 декабря, в интервью после боя с Руисом.

«Никаких оправданий, я уважаю Энди, мне хотелось преподать ему урок этого прекрасного вида спорта, бить и не пропускать», — сказал Джошуа.

Также он отметил, что в первом бою у него всё получилось не так, как он хотел.

При этом он заявил, что, так как это бокс, где он привык побеждать, в прошлый раз Руис поймал его.

Отметим, как сообщало ранее ИА REGNUM, британский боксёр Энтони Джошуа победил мексиканца Энди Руиса в бою в сверхтяжелом весе за звание чемпиона мира, на кону в котором стояли три титула по престижным версиям, проходившем в рамках вечера бокса в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.

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