Соединённые Штаты Америки, , 10:20 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третей звездой прошедшего игрового дня лиги. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

Российский хоккеист признан третьей звездой дня за 3 (шайба + 2 результативные передачи) очка, набранные им в матче с командой «Детройт Пистонз» (5:3 в пользу «Питтсбурга»).

Первой звездой дня стал финский форвард команды «Каролина Харрикейнз» Себастьян Ахо, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи в игре с командой «Миннесота Уайлд» (6:2 в пользу «Каролины»).

Второй звездой прошедшего игрового дня стал нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Стивен Стэкмос, который набрал 3 (2 шайбы + результативная передача) в матче с клубом «Сан-Хосе Шаркс» (7:1 в пользу «Тампы»).