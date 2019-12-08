Сент-Луис, США, , 09:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» уверенно обыграл хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Главными героями встречи стали оформившие в матче дубли форварды «Торонто» Зак Хайман (минуты 3-я и 10-я в большинстве) и Остон Мэттьюс (7-я, 30-я в большинстве). Ещё один гол у гостей забил Джейсон Спецца (13-я в большинстве).

У «Сент-Луиса» голы на счету российского форварда Ивана Барбашева (5-я) и Дэвида Перрона (43-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Торонто» стало 32 очка, что позволяет команде находиться на десятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Сент-Лиуса» 42 очка, и он продолжает быть лидером Западной конференции.