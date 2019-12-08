Калгари, Канада, , 09:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

Голы у «Калгари» на счету Милана Лучича (19-я минута), Зака Риналдо (24-я), Шона Монахана (32-я) и Диллона Дьюба (42-я).

У их оппонентов шайбами отметились Анже Копитар (12-я), Дрю Даути (15-я) и Мэтт Рой (46)-я.

Российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Калгари» стало 35 очков, клуб находится на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Лос-Анджелеса» 24 очка и последнее, пятнадцатое место.