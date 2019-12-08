Даллас, США, , 09:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий «Далласа» Эндрю Кольяно. Затем российские форварды команды Александр Радулов (17-я) и Денис Гурьянов (24-я в большинстве) увеличили разрыв в счете в пользу хозяев.

И только на 56-й минуте Мэтью Бразал смог отыграть одну шайбу, ставшую в итоге «голом престижа».

Отметим, по итогам матча в активе «Далласа» 35 очков, что позволяет ему занимать шестую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Айлендерс» 40 очков и третье место на Востоке.