Нашвилл, США, , 09:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяев.

У «Нэшвилла» голами отметились Даниэль Карр (1-я минута), Данте Фаббро (3-я), российский нападающий Яков Тренин (26-я), Филип Форсберг (28-я), Ник Бонино (46-я) и Рокко Гримальди (53-я).

У их оппонентов шайбы на счету Йеспера Братта (3-я), Трэвиса Зейджака (4-я), Кайла Палмьери (34-я) и Тэйлора Холла (52-я).

Это первая шайба Якова Тренина в его втором матче в НХЛ. Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев записал на свой счет в матче одну голевую передачу.

Отметим, по итогам мачта в активе «Нэшвилла» 29 очков и двенадцатая строчка турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси» 23 очка и пятнадцатая строчка на Востоке.