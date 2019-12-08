Роли, США, , 09:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

Главным героем встречи стал финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо, который оформил в матче хет-трик (25-я, 36-я в большинстве и 59-я в пустые ворота минуты) и сделал две результативные передачи.

Ещё по голу забили Лукас Вальмарк (10-я), российский нападающий клуба Андрей Свечников (16-я) и Джоэль Эмундсон (53-я).

У «Миннесоты» голами отметились Райан Донато (3-я) и Макс Цукарелло (30-я).

Отметим, в следующем матче «Каролина» сыграет 9 декабря с клубом «Эдмонтон Ойлерз», а «Миннесота» 11 декабря встретится с командой «Анахайм Дакз».