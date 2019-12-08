Солт-Лейк-Сити, США, , 08:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джазз» переиграл команду «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 126:112.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, который смог набрать в игре 26 очков.

В составе победителей самым результативным оказался защитник Донован Митчелл, набравший 22 очка в матче. Его коллега по команде — французский центровой «Юты» Руди Гобер, оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 11 подборами.

Отметим, это вторая победа «Юты» за последние шесть игр нового регулярного сезона НБА. Для «Мемфиса» это поражение стало в последних семи матчах.