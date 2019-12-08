Мадрид, , 08:47 — REGNUM 7 декабря в Барселоне (Каталония) на стадионе «Камп Ноу» между коллективами «Барселона» и «Мальорка» был разыгран матч 16-го тура испанской Примеры сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «сине-гранатовых».

«Барселона» с 34-мя баллами вернулась на первую строчку, обойдя мадридский «Реал». «Мальорка» с 14-ю очками осталась на 17-м месте.

MVP противостояния с оценкой 10 по версии портала WhoScored был признан лидер сборной Аргентины Лионель Месси, оформивший хэт-трик, совершивший 6 успешных обводок и подавший 4 корнера. Точность передач полузащитника составила 83%.

Статистика матча («Барселона"/"Мальорка»)

Удары 23/9

Удары в створ 15/3

Владение мячом 62%/38%

Нарушения 15/10

Угловые 6/4

Оценки WhoScored 7.38/6.53

Составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Роберто, Фирпо, Ракитич, де Йонг, Бускетс, Месси, Гризманн, Суарес.

Запас: Тодибо, Нето, Ваг, Аленья (↑ 72), Видаль (↑ 64), Умтити, Перес (↑ 85).

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Мальорка»: Рейна, Ванрелл, Гамес, Раильо, Вальент, Севилья, Баба, Родригес, Кубо, Будмир, Фебас.

Запас: Сенье (↑ 71), Кампос, Абдон (↑ 85), Фабрисио, Чаварриа, Седлар, Эрнандес (↑ 59).

Главный тренер: Висенте Морено.

Бригада арбитров: Хосе Мунуэра Монтеро | Иньиго Прието | Альфонсо Байена Эспехо | Хуан Пенья Варела.

Желтые карточки: Роберто — 8, Пике — 67, Видаль — 79.

Забитые мячи: Антуан Гризманн (Марк-Андре тер Штеген) 7 — 1:0, Лионель Месси (Антуан Гризманн) 17 — 2:0, Анте Будмир (Сальва Севилья) 35 — 2:1, Лионель Месси (Иван Ракитич) 41 — 3:1, Луис Суарес (Френки де Йонг) 43 — 4:1, Анте Будмир (Фран Гамес) 65 — 4:2, Лионель Месси (Луис Суарес) 84 — 5:2.