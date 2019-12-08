Рим, , 08:46 — REGNUM 7 декабря в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» между коллективами «Лацио» и «Ювентус» был разыгран матч 15-го тура итальянской Серии А 2019/20. Игра завершилась волевой победой «орлят».

«Ювентус» с 36-ю баллами по итогам 15-го тура опустился на вторую строчку. «Лацио», набрав 33 очка, поднялся на 3-е место.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.21 был признан хавбэк сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич, забивший победный мяч, совершивший 3 успешные обводки и 2 отбора. Точность передач футболиста составила 87%.

Статистика матча («Лацио"/"Ювентус»)

Удары 17/10

Удары в створ 8/5

Владение мячом 48%/52%

Нарушения 15/11

Угловые 4/5

Оценки WhoScored 6.80/6.58

Составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто, Лаццари, Корреа, Иммобиле.

Запас: Баштуш, Пароло (↑ 75), Кайседо (↑ 90), Хони, Гуэррьери, Прото, Андерсон, Катальди (↑ 85), Силва, Вавро.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Сандро, Матуиди, Пьянич, Бентанкур, Дибала, Бернандески, Роналду.

Запас: Де Шильо, Данило (↑ 71), Пьяца, Джан (↑ 40), Игуаин (↑ 80), Ругани, Рабио, Демирал, Пинсольо, Мураторе, Портанова, Буффон.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

Бригада арбитров: Микаэль Фаббри | Филиппо Мели | Маттео Пассери | Давиде Масса.

Желтые карточки: Альберто — 7, Пьянич — 11, Дибала — 37, Лаццари — 63, Щенсный — 77, Лейва — 86, Кайседо — 90.

Красные карточки: Куадрадо — 70.

Не забитые пенальти: Чиро Иммобиле — 79.

Забитые мячи: Криштиану Роналду (Родриго Бентанкур) 25 — 0:1, Луис Фелипе (Луис Альберто) 45 — 1:1, Сергей Милинкович-Савич 74 — 2:1, Фелипе Кайседо 90 — 3:1.