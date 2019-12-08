Даллас, США, , 08:48 — REGNUM «Даллас Старз» одолел «Нью-Йорк Айлендерс» в хоккейном матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает sport24.ru.

Матч окончился со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу «Даллас Старз». Шайбы загнали в ворота форварды Александр Радулов на 17-й минуте и Денис Гурьянов на 24-й минуте. В команде победителей отличился Эндрю Кольяно на 12-й минуте.

Аутсайдеры забросили гол на 56-й минуте. Единственная шайба на счету у Мэтью Барзала.

Первой звездой встречи признан Радулов, сделавший результативную передачу.