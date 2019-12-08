Ницца, Франция, , 08:45 — REGNUM 7 декабря в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» между коллективами «Ницца» и «Метц» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2019/20. Игра завершилась со счетом 4:1.

«Метц» с 15-ю баллами остался на 18-й позиции в зоне вылета. «Ницца» набрала 23 очка и поднялась на 11-е место, обойдя «Нант», «Брест» и «Реймс».

MVP противостояния с оценкой 8.77 по версии портала WhoScored был признан Вилан Сиприен, оформивший дубль, совершивший 3 успешные обводки и выигравший 1 воздушное единоборство. Точность передач футболиста составила 94%.

Статистика матча («Ницца"/"Метц»)

Удары 14/17

Удары в створ 5/4

Владение мячом 58%/42%

Нарушения 8/13

Угловые 2/4

Оценки WhoScored 7.15/6.28

Составы на матч:

«Ницца»: Бенитес, Нсоки, Данте, Бюрнер, Сарр, Лис-Мелу, Атталь, Сиприен, Долберг, Уна, Морис.

Запас: Льорис, Коли, Ганаго (↑ 29), Клемантия, Тюрам-Улье (↑ 77), Лусамба, Бодауи (↑ 69).

Главный тренер: Патрик Виейра.

«Метц»: Делекруа, Удол, Сунзу, Центонце, Бой, Фофана, Делайн, Майга, Амброз, Диалло, Траоре.

Запас: Ньяне (↑ 50), Гакпа, Нгуэтэ, Коад (↑ 74), Булая, Диетш, Микаутадзе (↑ 83).

Главный тренер: Винсент Хогнон.

Бригада арбитров: Пингард | Александр Виала | Франк Будика.

Желтые карточки: Бой — 35, Центонце — 82.

Забитые мячи: Вилан Сиприен 10 — 1:0, Вилан Сиприен (пенальти) 41 — 2:0, Игнатиус Ганаго (Пьерр Лис-Мелу) 59 — 3:0, Ибраима Ньяне (Адама Траоре) 74 — 3:1, Пьерр Лис-Мелу (Игнатиус Ганаго) 75 — 4:1.