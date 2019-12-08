Монако, 8 декабря 2019, 08:44 — REGNUM 7 декабря в Монако на стадионе «Луи II» между коллективами «Монако» и «Амьен» был разыгран матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона 2019/20. Игра завершилась крупной победой хозяев.
«Монако», набрав 24 очка, поднялся на 9-ю позицию, обойдя «Анже» и «Нант». «Амьен» с 16-ю очками остался на 17-й строчке.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.64 был признан полузащитник национальной сборной России Александр Головин, совершивший 1 голевую передачу, 3 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 84%.
Статистика матча («Монако"/"Амьен»)
Удары 19/5
Удары в створ 9/2
Владение мячом 66%/34%
Нарушения 9/7
Угловые 7/1
Оценки WhoScored 7.37/6.18
Составы на матч:
«Монако»: Лекомт, Марипан, Жемерсон, Глик, Фабрегас, Бакайоко, Мартинш, Головин, Диаш, Бен-Йеддер, Кейта.
Запас: Субашич, Сильва (↑ 73), Агилар (↑ 59), Загре, Огюстен (↑ 81), Бадиашиле, Хенрихс.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Амьен»: Гартнер, Калабрези, Дибасси, Алеэсами, Лефорт, Шеджу, Монкондю, Какута, Блен, Гирасси, Диабате.
Запас: Гнаоре, Зунгу, Жалле, Конате (↑ 16), Дрейер, Аколо (↑ 66), Корнетт (↑ 75).
Главный тренер: Лука Эльснер.
Бригада арбитров: Жереми Стина | Эрик Данизан | Янник Бутру | Мехди Мохтари.
Забитые мячи: Виссам Бен-Йеддер 62 — 1:0, Гильермо Марипан (Александр Головин) 66 — 2:0, Бальде Кейта 69 — 3:0.