Монако, , 08:44 — REGNUM 7 декабря в Монако на стадионе «Луи II» между коллективами «Монако» и «Амьен» был разыгран матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона 2019/20. Игра завершилась крупной победой хозяев.

«Монако», набрав 24 очка, поднялся на 9-ю позицию, обойдя «Анже» и «Нант». «Амьен» с 16-ю очками остался на 17-й строчке.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.64 был признан полузащитник национальной сборной России Александр Головин, совершивший 1 голевую передачу, 3 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 84%.

Статистика матча («Монако"/"Амьен»)

Удары 19/5

Удары в створ 9/2

Владение мячом 66%/34%

Нарушения 9/7

Угловые 7/1

Оценки WhoScored 7.37/6.18

Составы на матч:

«Монако»: Лекомт, Марипан, Жемерсон, Глик, Фабрегас, Бакайоко, Мартинш, Головин, Диаш, Бен-Йеддер, Кейта.

Запас: Субашич, Сильва (↑ 73), Агилар (↑ 59), Загре, Огюстен (↑ 81), Бадиашиле, Хенрихс.

Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Амьен»: Гартнер, Калабрези, Дибасси, Алеэсами, Лефорт, Шеджу, Монкондю, Какута, Блен, Гирасси, Диабате.

Запас: Гнаоре, Зунгу, Жалле, Конате (↑ 16), Дрейер, Аколо (↑ 66), Корнетт (↑ 75).

Главный тренер: Лука Эльснер.

Бригада арбитров: Жереми Стина | Эрик Данизан | Янник Бутру | Мехди Мохтари.

Забитые мячи: Виссам Бен-Йеддер 62 — 1:0, Гильермо Марипан (Александр Головин) 66 — 2:0, Бальде Кейта 69 — 3:0.