Лондон, , 08:42 — REGNUM 7 декабря в Манчестере на стадионе «Этихад» между коллективами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «манкунианцев».

«МЮ» набрал 24 очка и поднялся на 5-ю позицию, обойдя «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» с 32-мя баллами расположился на третьей строчке.

MVP противостояния с оценкой 7.73 стал правый защитник сборной Англии Аарон Ван-Биссака, совершивший 5 успешных отборов и 1 обводку. Точность передач футболиста составила 56%.

Статистика матча («МС"/"МЮ»)

Удары 23/12

Удары в створ 5/7

Владение мячом 72%/28%

Нарушения 10/10

Угловые 16/3

Оценки WhoScored 6.75/6.98

Составы на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Тасенде, Фернандиньо, Родри, де Брёйне, Сильва, Силва, Стерлинг, Жезус.

Запас: Браво, Гюндоган (↑ 86), Менди, Марез (↑ 65), Консело, Отаменди (↑ 59), Фоден.

Главный тренер: Пеп Гвардиола.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, МакТоминей, Лингард, Джеймс, Марсьяль, Рашфорд.

Запас: Мата, Перейра (↑ 74), Янг (↑ 88), Ромеро, Гринвуд, Туанзебе (↑ 89), Уильямс.

Главный тренер: Оле Гуннар Сульшер.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Майк Дин.

Желтые карточки: Силва — 22, Де Хеа — 54, Перейра — 74, де Брёйне — 79, Уокер — 90.

Забитые мячи: Маркус Рашфорд (пенальти) 23 — 0:1, Антони Марсьяль (Даниэль Джеймс) 29 — 0:2, Николас Отаменди (Рияд Марез) 85 — 1:2.