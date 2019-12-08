Лондон, 8 декабря 2019, 08:42 — REGNUM 7 декабря в Манчестере на стадионе «Этихад» между коллективами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «манкунианцев».
«МЮ» набрал 24 очка и поднялся на 5-ю позицию, обойдя «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» с 32-мя баллами расположился на третьей строчке.
MVP противостояния с оценкой 7.73 стал правый защитник сборной Англии Аарон Ван-Биссака, совершивший 5 успешных отборов и 1 обводку. Точность передач футболиста составила 56%.
Статистика матча («МС"/"МЮ»)
Удары 23/12
Удары в створ 5/7
Владение мячом 72%/28%
Нарушения 10/10
Угловые 16/3
Оценки WhoScored 6.75/6.98
Составы на матч:
«МС»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Тасенде, Фернандиньо, Родри, де Брёйне, Сильва, Силва, Стерлинг, Жезус.
Запас: Браво, Гюндоган (↑ 86), Менди, Марез (↑ 65), Консело, Отаменди (↑ 59), Фоден.
Главный тренер: Пеп Гвардиола.
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, МакТоминей, Лингард, Джеймс, Марсьяль, Рашфорд.
Запас: Мата, Перейра (↑ 74), Янг (↑ 88), Ромеро, Гринвуд, Туанзебе (↑ 89), Уильямс.
Главный тренер: Оле Гуннар Сульшер.
Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Майк Дин.
Желтые карточки: Силва — 22, Де Хеа — 54, Перейра — 74, де Брёйне — 79, Уокер — 90.
Забитые мячи: Маркус Рашфорд (пенальти) 23 — 0:1, Антони Марсьяль (Даниэль Джеймс) 29 — 0:2, Николас Отаменди (Рияд Марез) 85 — 1:2.