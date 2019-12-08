Тампа, США, , 08:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев со счетом 7:1.

Голы в составе победителей забили оформивший в матче дубль Тайлер Джонсон (4-я и 44-я минуты), Алекс Килорн (33-я), также отметившийся в матче дублем Стивен Стэкмос (40-я, 56-я обе в большинстве) и Картер Вераге (60-я).

Автором единственной шайбы «Сан-Хосе» стал Марк-Эдуар Власик, отличившийся на 55-й минуте.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи в активе «Тампы» стало 31 очко, что позволяет клуб занимать одиннадцатую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Сан-Хосе» 32 очка и одиннадцатое место на Западе.