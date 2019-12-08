Париж, , 08:41 — REGNUM 7 декабря в Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон» между коллективами «Монпелье» и «Пари Сен-Жермен» был разыгран матч 17-го тура французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась волевой победой парижан.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored с оценкой 8.94 был признан 20-летний нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе, заработавший 1+1 очка по системе гол+пас и совершивший 5 успешных обводок. Точность передач француза составила 79%.

«ПСЖ» набрал 39 баллов и укрепился на первой позиции. «Монпелье» с 24-мя баллами расположился на 9-й строчке.

Статистика матча («Монпелье"/"ПСЖ»)

Удары 5/14

Удары в створ 1/6

Владение мячом 39%/61%

Нарушения 17/18

Угловые 4/4

Оценки WhoScored 6.20/6.97

Составы на матч:

«Монпелье»: Рульи, Конгре, Илтон, Мендес, Суке, Ойонго, Саванье, Шотард, Ле Таллек, Делор, Лаборде.

Запас: Самбиа (↑ 77), Берто, Камара, Молле (↑ 67), Ристич, Видаль, Шкулетич.

Главный тренер: Мишель Тер-Закарян.

«ПСЖ»: Навас, Силва, Кимпембе, Менье, Бернат, Паредес, Сарабия, Гейе, Неймар, Икарди, Мбаппе.

Запас: Ди Мария, Рико, Чупо-Мотинг (↑ 90), Диалло (↑ 18), Дракслер, Дагба, Куасси (↑ 25).

Главный тренер: Томас Тухель.

Бригада арбитров: Антони Готье | Микаэль Аннонье | Жульен Пасель.

Желтые карточки: Мендес — 5, Диалло — 42, Ойонго — 45, Бернат — 59, Шотард — 79, Силва — 83, Суке — 85.

Забитые мячи: Леандро Паредес (автогол) 41 — 1:0, Неймар 74 — 1:1, Килиан Мбаппе (Неймар) 76 — 1:2, Мауро Икарди (Килиан Мбаппе) 81 — 1:3.