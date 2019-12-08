Детройт, США, , 08:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

В составе «Питтсбурга» шайбы на счету Джейка Гюнцеля (6-я минута), Чада Руведела (18-я), российского нападающего команды Евгения Малкина (31-я), Доминика Кагуна (42-я) и Джона Марина (60-я в пустые ворота).

У «Детройта» голами отметились Робби Фаббри (27-я в большинстве), Филипп Гронек (54-я) и Дилан Ларкин (67-я при игре 6×4).

Также Евгений Малкин записал на свой счет две результативные передачи.

Отметим, это пятая победа «Питтсбурга» за последние семь игр нового регулярного чемпионата НХЛ. Для «Детройта» данное поражение стало одиннадцатым подряд.