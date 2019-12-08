Даллас, США, , 08:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Орлеан Пликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счетом 130:84 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который остановился в шаге от дабл-дабла, набрав 26 очков и отдав 9 результативных передач. Его коллега по команде — сербский центровой Бобан Марьянович, оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 16 подборами.

В составе «Пеликанз» самым результативным оказался защитник Джей Джей Редик, набравший за матч 15 очков.

Отметим, это шестая победа «Далласа» в последних семи матчах. Для «Нью-Орлеана» это поражение стало восьмым подряд.