Санрайз, США, , 08:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерс» обыграл хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

Голы в составе победителей забили российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов (1-я минута), Джош Браун (29-я), Бретт Коннолли (47-я в большинстве) и Майк Хофманн (58-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Коламбуса» стал российский защитник клуба Владислав Гавриков (21-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Флориды» стало 33 очка, что позволяет клубу занимать седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Коламбуса» 26 очков и тринадцатая строчка там же.