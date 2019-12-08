Эр-Рияд, , 08:31 — REGNUM Британский боксёр Энтони Джошуа победил мексиканца Энди Руиса в бою в сверхтяжелом весе за звание чемпиона мира, на кону в котором стояли три титула по престижным версиям. Бой проходил в рамках вечера бокса в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.

Поединок велся за титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), которые принадлежали мексиканцу.

Бой прошел в аккуратной и тактичной манере и по итогам всех заявленных двенадцати раундов все судьи единогласно отдали победу Джошуа со счетом 118:110, 119:109, 118:110.

Отметим, первый поединок боксеров состоялся в июне 2019 года и тогда Руис победил Джошуа в седьмом раунде техническим нокаутом. Теперь британец воспользовался пунктом о бое-реванше.