Хьюстон, США, , 08:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» обыграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась со счетом 115:109 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший в матче 35 очков. Его коллега по команде — лёгкий защитник Келли Убре, смог набрать ещё 19 очков.

В составе победителей самым результативным оказался защитник Джеймс Харден, который набрал 34 очка за игру. Ещё 27 очков записал на свой счет его одноклубник защитник Бен Маклемор.

Отметим, это четвертая победа «Хьюстона» в последних шести играх. Для «Финикса» данное поражение стало пятым в последних семи матчах нынешнего сезона НБА.