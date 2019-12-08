Бостон, США, , 07:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

Голы в составе победителей забили российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (18-я минута), Иэн Коул (30-я), Андре Бураковски (39-я) и Габриэль Ландеског (60-я в пустые ворота).

Единственную шайбу «Бостона» в матче записал на свой счет Крис Вагнер (14-я).

Отметим, по итогам матча клуб «Колорадо» набрал 40 очков и находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Бостона» в активе 46 очков и второе место на Востоке.