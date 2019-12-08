Эр-Рияд, , 07:52 — REGNUM Российский боксёр Матвей Коробов уступил представителю Великобритании Крису Юбенку-младшему в бою за звание временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 72,6 кг. Бой проходил в рамках вечера бокса в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.

Российский боксер не смог продолжить поединок, после того как получил во втором раунде травму плеча. В результате этого ему был засчитан технический нокаут и победа была присуждена британцу.

Отметим, это второй бой Коробова после его проигрыша в поединке за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) от американца Джермалла Чарло в декабре 2018 года. Теперь в активе российского боксера три поражения, 28 побед (14 нокаутом) и одна ничья.