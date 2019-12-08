Барселона, Испания, , 07:51 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» нанес поражение с разгромным счетом команде «Мальорка» в матче шестнадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Главным героем игры стал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который оформил в матче хет-трик (17-я, 41-я и 83-я минуты). Ещё по голу забили его коллеги по команде — французский нападающий Антуан Гризманн (7-я) и уругвайский форвард Луис Суарес (43-я).

У «Мальорки» дубль на свой счет записал хорватский нападающий команды Анте Будимир (35-я, 64-я).

Отметим, по итогам этой победы в активе «Барселоны» стало 34 очка, что позволило ей стать лидером турнирной таблицы испанской Примеры. У «Мальорки» 14 очков и семнадцатая строчка.