Ванкувер, Канада, , 07:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» в овертайме уступил хоккеистам «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 5:6.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 5:5.

У «Кэнакс» голами отличились оформившие в матче дубли Джош Ливо (13-я и 38-я минуты) и Анутан Руссель (24-я и 51-я), ещё одну шайбу забросил Тайлер Майерс (45-я в меньшинстве).

В составе «Баффало» шайбы забили Кайл Окпосо (26-я), Сэм Райнхарт (27-я при игре 6×5), Виктор Олофссон (40-я в большинстве), Земгус Гиргенсонс (53-я) и Маркус Юханссон (60-я).

В овертайме хоккейная удача оказалась благосклоннее к хозяевам и «Ванкувер» смог выиграть с помощью гола Джей Ти Миллера (65-я при игре 4×3).

Отметим, по итогам этой победы в активе «Ванкувера» 34 очка и восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Баффало» 32 очка и седьмая строчка на Востоке.