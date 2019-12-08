Эр-Рияд, , 07:22 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер закончили поединок за право стать претендентом на звание чемпиона мира в сверхтяжёлом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с ничейным результатом. Бой проходил в рамках вечера бокса в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.

Поединок начался при небольшом преимуществе Хантера, продлившемся до пятого раунда, когда Пветкин чуть не отправил американца в нокдаун, а оставшаяся часть поединка прошла в равной борьбе.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов судьи раздельным решением зафиксировали в поединке ничью со счетом 115:113, 113:115, 114:114.

Отметим, по итогам боя, в активе Александра Поветкина одна ничья, 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.