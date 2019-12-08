Рим, , 07:23 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» уступил команде «Лацио» в матче пятнадцатого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра состоялась на поле римского стадиона «Олимпико» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл португальский форвард «Ювентуса» Кришитану Роналду, отличившийся на 25-й минуте встречи, а затем бразильский защитник «Лацио» Луис Фелипе Рамос в компенсированное время первого тайма счет сранял.

Затем, на 69-й минуте матча, с поля был удален колумбийский защитник туринцев Хуан Куадрадо, оставивший свой клуб в меньшинстве, и после этого хозяева забили ещё два гола в ворота «Ювентуса» и выиграли. Отличились сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич (74-я) и эквадорский форвард Фелипе Кайседо (90+5-я).

Отметим, это первое поражение «Ювентуса» в нынешнем сезоне, клуб с 36 очками находится на втором месте в турнирной таблице итальянской футбольной Серии А. У «Лацио» 33 очка в активе и третья строчка.