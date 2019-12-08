Турин, Италия, , 02:22 — REGNUM Родители фигуристки Александры Трусовой подарили ей королевского пуделя за то, что спортсменка смогла разучить тройной аксель, сообщила Трусова журналистам.

По словам Александры, самыми радостными событиями были освоение тройного акселя и подарок от родителей — собака породы королевский пудель. Фигуристка сказала, что «в юниорах было уже скучно» и она два года ждала перехода во взрослое катание.

15-летняя Трусова взяла бронзу в финале Гран-при в Турине. Первой стала Алёна Косторная, второй — Анна Щербакова. Все три спортсменки представляют Россию.

Александра хорошо начала дебютный сезон во взрослом катании. В этом сезоне в её активе победы на этапах Гран-при в России и Канаде, мировой рекорд в произвольной программе (166,62). Трусова впервые в женском одиночном катании исполнила четверной лутц, четверной тулуп и четверной флип, а также вторая после японки Мики Андо, кому удалось чисто выполнить сальхов в четыре оборота.

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