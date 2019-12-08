Турин, Италия, , 02:11 — REGNUM Фигуристка Алёна Косторная прокомментировала свою победу в финале Гран-при. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

«Я просто шла и делала то, что должна. Пока идёт прыжковая часть программы, я не замечаю, что происходит вокруг, а после этого уже слышу, как люди хлопают. От этого появляется ещё больше адреналина», — сказала Алёна.

Дебют фигуристки во взрослом катании был отмечен мировым рекордом по сумме баллов — 247,59.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная одержала победу в финале Гран-при в итальянском Турине. Второе и третье призовые места заняли её соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова.

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