Турин, Италия, 8 декабря 2019, 02:11 — REGNUM Фигуристка Алёна Косторная прокомментировала свою победу в финале Гран-при. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.
Дебют фигуристки во взрослом катании был отмечен мировым рекордом по сумме баллов — 247,59.
Ранее сообщалось, что Алёна Косторная одержала победу в финале Гран-при в итальянском Турине. Второе и третье призовые места заняли её соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова.
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