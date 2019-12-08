Турин, Италия, , 00:49 — REGNUM Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на финальных соревнованиях Гран-при в итальянском Турине, остальные места на пьедестале заняли ее соотечественницы спортсменки Анна Щербакова и Александра Трусова.

В субботу, 7 декабря, в Турине завершились соревнования по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программ, 16-летняя Косторная заняла первое место, набрав 247,59 балла, что превысило мировой рекорд.

«Серебро» получила Щербакова, чьи выступления были оценены на 240,92 балла, на третьем месте фигуристка Трусовас 233,18 балла.

«Этот турнир был сложным для меня, настоящим вызовом», — заявила победительница по итогам соревнования.

Напомним, ранее Косторная побила собственный мировой рекорд в короткой программе, набрав 85,45 балла.