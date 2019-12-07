Монпелье, Франция, , 22:03 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Монпелье» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1

На 41-й минуте полузащитник ПСЖ Леандро Паредес отметился автоголом. Однако во втором тайме футболистам парижского клуба удалось забить три мяча: отличились нападающие Неймар (74-я минута), Килиан Мбаппе (76-я) и Мауро Икарди (81-я).

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 39 очков после 16 матчей. «Монпелье» идёт на седьмом месте с 24 очками.

Читайте также: «Удинезе» и «Наполи» не выявили победителя