Грозный, , 21:31 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Уфы» Азер Алиев на 10-й минуте.

На сегодняшний день «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 25 очков после 19 матчей. «Ахмат» идёт на 12-м месте с 19 очками.

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