Эстерсунд, Швеция, , 21:25 — REGNUM Мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Российская команда в составе Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова пришла к финишу, отстав от победителей на 1 минуту и 41,4 секунды. При этом российские биатлонисты использовали 10 дополнительных патронов и получили один штрафной круг.

Победителем стала сборная Норвегии, прошедшая дистанцию без штрафных кругов и использовавшая девять дополнительных патронов. Второй стала сборная Франции. Замкнул тройку команда Италии.