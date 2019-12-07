Краснодар, , 20:21 — REGNUM Казахстанский «Барыс» одержал победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Барыса» дубль оформил нападающий Роман Старченко, ещё по шайбе забросили Даррен Диц и Джесси Блэкер. У «Сочи» единственный точный бросок на счету Павла Макаренко.

На сегодняшний день «Барыс» занимает шестое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 44 очка после 34 матчей. «Сочи» идёт на 19-м месте, на его счету 34 очка после 37 игр.

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