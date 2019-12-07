Борнмут, Великобритания, , 20:03 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум» между коллективами «Борнмут» и «Ливерпуль» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 3:0.

Набрав оценку 8.97, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу, малийский хабвэк Наби Кейта был признан лучшим игроком матча. Также на счету футболиста 3 успешных обора и 1 обводка. Точность передач составила 95%.

«Ливерпуль» одержал 15-ю победу, набрал 46 очков и увеличил отрыв от второй позиции до 11-ти баллов. «Борнмут» с 16-ю баллами опустился на 15-е место.

Статистика матча («Борнмут"/"Ливерпуль»)

Удары 3/22

Удары в створ 0/9

Владение мячом 26%/74%

Нарушения 5/6

Угловые 1/3

Оценки WhoScored 6.25/7.22

Составы на матч:

«Борнмут»: Рамздейл, Фрэнсис, Аке, Рико, Мепэн, Лерма, Греневельд, Фрейзер, Биллинг, Соланке, Уилсон.

Запас: Боруц, Гослинг (↑ 64), Сурман, Айб, Кук (↑ 58), Стейси, Симпсон (↑ 35).

Главный тренер: Эдди Хау.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Гомес, Ловрен, Робертсон, Милнер, Кейта, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Фирмино.

Запас: Мане, Адриан, Шакири (↑ 87), Ориджи, Джонс (↑ 76), Александер-Арнольд (↑ 40), Эллиотт.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Сиан Массей | Саймон Лонг | Джеймс Линингтон.

Желтые карточки: Гомес — 39.

Забитые мячи: Алекс Окслейд-Чемберлен (Джордан Хендерсон) 35 — 0:1, Наби Кейта (Мохаммед Салах) 44 — 0:2, Мохаммед Салах (Наби Кейта) 54 — 0:3.