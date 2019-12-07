Лондон, , 20:01 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» между коллективами «Тоттенхэм» и «Бернли» был разыгран матч 16-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась разгромной победой «шпор».

MVP матча с оценкой 10 был признан таранный форвард сборной Англии Харри Кейн, забивший 2 гола, отдавший 1 голевую передачу, выигравший 6 воздушных единоборств и совершивший 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 65%.

«Тоттенхэм» набрал 23 очка и временно поднялся на 5-ю позицию, обойдя «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». «Бернли» с 18-ю баллами расположился на 13-м месте.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Бернли»)

Удары 14/7

Удары в створ 7/1

Владение мячом 49%/51%

Нарушения 12/8

Угловые 1/1

Оценки WhoScored 7.61/5.82

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Дайер, Сиссоко, Алли, Моура, Сон, Кейн.

Запас: Роуз, Ло Чельсо, Сесеньон (↑ 75), Эриксен, Скипп (↑ 80), Витман, Пэррот (↑ 85).

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Макнейл, Брэди, Хендрик, Вуд, Родригес.

Запас: Дринкуотер, Гибсон, Харт, Леннон (↑ 71), Выдра (↑ 65), Гудридж, Дрисколл-Гленнон.

Главный тренер: Шон Дайч.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Эдриан Холмс | Марк Шолес | Роберт Джонс.

Желтые карточки: Лоутон — 23, Дайер — 72.

Забитые мячи: Харри Кейн (Сон Хын Мин) 4 — 1:0, Лукас Моура (Деле Алли) 9 — 2:0, Сон Хын Мин (Ян Вертонген) 32 — 3:0, Харри Кейн (Деле Алли) 54 — 4:0, Мусса Сиссоко (Харри Кейн) 74 — 5:0.