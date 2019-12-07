Лозанна, Швейцария, , 19:59 — REGNUM С предложением усилить полномочия департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 7 декабря сообщается на сайте МОК.

В МОК предложили усилить следственные полномочия департамента расследований, а также решили выделить дополнительные $10 млн долларов на борьбу с допингом.

Также отмечается, что МОК выделит $2,5 млн на исследовательскую программу. С её помощью предполагается реализовать такие проекты, таких как тестирование пятен сухой крови и новое генетическое секвенирование.

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