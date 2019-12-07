Лейпциг, Германия, , 19:43 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Хоффенхайм» был разыгран матч 14-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «быков».

MVP противостояния с оценкой 8.92 был признан скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер, оформивший дубль на 11-й и 52-й минутах и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач нападающего составила 72%.

«Хоффенхайм» с 21-м баллом остался на 8-й строчке в таблице лиги. «Ред Булл Лейпциг» с 30-ю баллами укрепился на 2-й позиции.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Хоффенхайм»)

Удары 26/9

Удары в створ 14/1

Владение мячом 45%/55%

Нарушения 16/5

Угловые 8/6

Оценки WhoScored 7.10/6.56

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Халштенберг, Ильзанкер, Лаймер, Демме, Забитцер, Форсберг, Шик, Вернер.

Запас: Сараччи, Хайдара, Поульсен (↑ 61), Лукман, Нкунку (↑ 66), Вульф (↑ 84), Кунья, Мукиэле, Мвого.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Акпогума, Пош, Кадержабек, Гриллич, Гейгер, Самассеку, Сков, Адамян, Крамарич.

Запас: Стафилидис, Нортвейт, Рупп, Бебу (↑ 58), Пентке, Баумгартнер (↑ 83), дос Сантос, Богарде, Локадия.

Главный тренер: Алфред Схредер.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Кристиан Данц | Эдуард Байтингер | Йохан Пфайфер.

Желтые карточки: Пош — 51, Халштенберг — 54, Лаймер — 78, Забитцер — 84.

Забитые мячи: Тимо Вернер (Патрик Шик) 11 — 1:0, Тимо Вернер (пенальти) 52 — 2:0, Марсель Забитцер 83 — 3:0, Эрмин Бичакчич (Кристиан Баумгартнер) 89 — 3:1.