Берлин, , 19:32 — REGNUM 7 декабря в Боруссии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между «Боруссией» и «Фортуной» был разыгран матч 14-го тура Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «шмелей».

Лучшим игроком матча с оценкой 10 стал 19-летний вундеркинд сборной Англии Джейдон Санчо, заработавший 2+1 очка по системе гол+пас, совершивший 2 успешные обводки и подавший 1 корнер. Точность передач вингера составила 91%.

Дортмундская «Боруссия» набрала 26 очков и поднялась на 3-ю позицию в турнирной таблице лиги, обойдя «Шальке-04» и «Баварию». «Фортуна» с 12-ю баллами осталась на 16-м месте.

Статистика матча («Боруссия"/"Фортуна»)

Удары 24/2

Удары в створ 10/0

Владение мячом 69%/31%

Нарушения 8/10

Угловые 8/0

Оценки WhoScored 7.79/5.79

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Пищек, Хакими, Аканджи, Геррейро, Брандт, Витсель, Ройс, Азар, Санчо.

Запас: Дауд (↑ 78), Алькасер, Гетце (↑ 73), Шульц, Балерди (↑ 78), Морей, Вайгль, Хитц, Рейна.

Главный тренер: Люсьен Фавр.

«Фортуна»: Стеффен, Хоффманн, Касим, Гиссельманн, Циммерман, Моралес, Бодзек, Томми, Бейкер, Циммер, Хеннингс.

Запас: Финк (↑ 67), Баркок (↑ 67), Ковнацки (↑ 59), Контенто, Ампома, Бормут, Кастенмейер, Текпетей.

Главный тренер: Фридхельм Функель.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель | Томас Штейн.

Желтые карточки: Цоммер — 2, Циммерман — 28.

Забитые мячи: Марко Ройс (Лукаш Пищек) 42 — 1:0, Торган Азар (Джейдон Санчо) 59 — 2:0, Джейдон Санчо (Марко Ройс) 63 — 3:0, Марко Ройс (Торган Азар) 70 — 4:0, Джейдон Санчо (Ахраф Хакими) 74 — 5:0.