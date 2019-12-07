Берлин, 7 декабря 2019, 19:32 — REGNUM 7 декабря в Боруссии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между «Боруссией» и «Фортуной» был разыгран матч 14-го тура Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «шмелей».
Лучшим игроком матча с оценкой 10 стал 19-летний вундеркинд сборной Англии Джейдон Санчо, заработавший 2+1 очка по системе гол+пас, совершивший 2 успешные обводки и подавший 1 корнер. Точность передач вингера составила 91%.
Дортмундская «Боруссия» набрала 26 очков и поднялась на 3-ю позицию в турнирной таблице лиги, обойдя «Шальке-04» и «Баварию». «Фортуна» с 12-ю баллами осталась на 16-м месте.
Статистика матча («Боруссия"/"Фортуна»)
Удары 24/2
Удары в створ 10/0
Владение мячом 69%/31%
Нарушения 8/10
Угловые 8/0
Оценки WhoScored 7.79/5.79
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Пищек, Хакими, Аканджи, Геррейро, Брандт, Витсель, Ройс, Азар, Санчо.
Запас: Дауд (↑ 78), Алькасер, Гетце (↑ 73), Шульц, Балерди (↑ 78), Морей, Вайгль, Хитц, Рейна.
Главный тренер: Люсьен Фавр.
«Фортуна»: Стеффен, Хоффманн, Касим, Гиссельманн, Циммерман, Моралес, Бодзек, Томми, Бейкер, Циммер, Хеннингс.
Запас: Финк (↑ 67), Баркок (↑ 67), Ковнацки (↑ 59), Контенто, Ампома, Бормут, Кастенмейер, Текпетей.
Главный тренер: Фридхельм Функель.
Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель | Томас Штейн.
Желтые карточки: Цоммер — 2, Циммерман — 28.
Забитые мячи: Марко Ройс (Лукаш Пищек) 42 — 1:0, Торган Азар (Джейдон Санчо) 59 — 2:0, Джейдон Санчо (Марко Ройс) 63 — 3:0, Марко Ройс (Торган Азар) 70 — 4:0, Джейдон Санчо (Ахраф Хакими) 74 — 5:0.