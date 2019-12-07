Берлин, , 19:27 — REGNUM 7 декабря в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» между коллективами «Боруссия М» и «Бавария» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой «жеребят» со счетом 2:1.

MVP противостояния с оценкой 8.46 стал левый фланговый защитник сборной Алжира Рами Бенсебайни, оформивший дубль в ворота Мануэля Нойера, совершивший 1 успешную обводку и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 68%.

«Боруссия» одержала 10-ю победу в сезоне, набрала 31 очко и укрепилась на первой позиции. «Бавария» с 24-мя баллами опустился на 6-е место.

Статистика матча («Боруссия М"/"Бавария»)

Удары 7/17

Удары в створ 3/5

Владение мячом 41%/59%

Нарушения 13/18

Угловые 2/5

Оценки WhoScored 6.84/6.59

Составы на матч:

«Боруссия М»: Цоммер, Ляйнер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Закариа, Штиндль, Эльведи, Бенеш, Хофманн, Тюрам, Плеа.

Запас: Штробль, Крамер, Херрман (↑ 64), Раффаэль (↑ 85), Вендт, Зиппель, Янчке, Нойхаус, Эмболо (↑ 58).

Главный тренер: Марко Роуз.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Дэйвис, Алькантара, Толиссо, Горецка, Коман, Мюллер, Левандовски.

Запас: Павар, Мартинес (↑ 68), Коутиньо, Кюизанс, Перишич (↑ 20), Гнабри, Ульрайх.

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Рафаэль Фольтин | Гвидо Клефе | Роберт Кампка.

Желтые карточки: Бенеш — 4, Боатенг — 62, Хофманн — 66, Мартинес — 83, Левандовски — 86, Закариа — 88, Алькантара — 90.

Красные карточки: Мартинес — 90.

Забитые мячи: Иван Перишич (Томас Мюллер) 49 — 0:1, Рами Бенсебайни (Йонас Хофманн) 60 — 1:1, Рами Бенсебайни (пенальти) 90 — 2:1.