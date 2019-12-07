Лозанна, Швейцария, , 19:22 — REGNUM За изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории должны быть самые жёсткие санкции. Об этом 7 декабря заявили участники олимпийского саммита, который прошёл в Лозанне (Швейцария).

Отмечается, что участники саммита поддержали заявление МОК, который одобрил санкции в отношении ответственных за изменения с данными московской лаборатории.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. 9 декабря исполком организации примет решение о возможных санкциях в отношении российского спорта.

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