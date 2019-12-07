Москва, , 18:52 — REGNUM Для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо, когда в её отношении принимают решения о запрете участия в международных соревнованиях. Об этом 7 декабря заявил депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»), сообщает RT.

«Наша страна является основным претендентом на награды на крупнейших мировых форумах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы», — сказал Газзаев.

Он добавил, что нужно дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и уже потом решать, как российские спортсмены будут выступать — с флагом и гимном или без них.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA примет решение о возможном наказании в отношении российского спорта. Ранее комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

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