Москва, , 18:34 — REGNUM Среди задержанных в Санкт-Петербурге фанатов «Спартака» были бойцы различных фанатских группировок, в том числе запрещённых в России. Об этом 7 декабря сообщает «Р-спорт» со ссылкой на источник.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге был задержан «отборный состав бойцов» из группировок «Поколение» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Школа», «Авангард», «Традиция», «КБ Рязань». Отмечается, что они планировали передвигаться по городу на автобусе в поиске фанатов «Зенита», что могло закончиться массовыми беспорядками.

По словам источника, в СМИ сообщалось, что задержаны были простые болельщики, которые ехали на матч. Однако на самом деле полиция сорвала беспорядки в городе, задержав членов группировок.

«Благодаря тому, что люди не добрались до стадиона, матч прошёл впервые без применения пиротехники», — сказал собеседник.

Напомним, 1 декабря в Санкт-Петербурге был задержаны фанаты «Спартака», которые многократно использовали нецензурные выражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты ряда футбольных клубов покинули стадионы во время матчей 19-го тура чемпионата России по футболу. Этой акцией они пытались выразить протест против задержаний правоохранительными органами.

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